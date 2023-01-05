AKP'li isimlerin dokunulmazlık planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü partisinin MYK toplantısında verdiği “seçim startı” sonrası, AKP kulisleri de hareketlendi.









Kulislerde, 2023 seçimlerinde “kabine içindeki mevcut bakanlardan bazılarının milletvekili adayı yapılacağı” tartışılıyor.





Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeki “tartışmalı bazı isimlerin” milletvekili yapılarak, gelecek dönem için bu isimlere “dokunulmazlık zırhının kazandırılacağı” iddia edilirken AKP’nin kamuoyuna da “Güçlü isimlerle seçimlere giriyoruz” mesajını vermek istediği de kaydediliyor.





AKP kulislerinde, “mevcut kabine içindeki bazı bakanların 2023 seçimlerinde milletvekili adayı yapılacağı” konuşuluyor. Bu durumun nedenlerinden birinin “AKP’nin bu seçimlerde işini şansa bırakmak istememesi” olduğu dillendiriliyor. Uzun süredir siyasette, “Erdoğan’ın seçimi kazanacağı ancak partisinin parlamentodaki ağırlıklı çoğunluğunu kaybedeceği” tartışmaları yapılıyordu. AKP’nin, “çoğunluğu koruma” hamlelerinden birinin de bazı bakanların milletvekili adayı yapılarak kamuoyuna “AKP, güçlü bir ekiple geliyor” mesajını vermek olduğunu kaydediliyor.





"YENİDEN BAKAN OLAMAZLAR"

Kabinedeki bazı isimlerin milletvekili adayı gösterilmesi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre “bu isimlerden bazılarının 2023 seçimlerinde yeniden bakan olamayabileceği” anlamını da taşıyor. “Milletvekili seçilen bir bakan, vekillikten istifa ettiği takdirde yeniden Erdoğan tarafından bakanlığa getirilebilir” değerlendirmelerine ilişkin partide şu değerlendirme yapılıyor:





“Güçlü parlamento hedefleniyorsa, söz konusu aday olabilecek bakanlar milletvekilliğinden istifa ettirilmez. Meclis’teki parti grubunun çoğunluğu esas alınır.”





Tartışmaların ikinci önemli nedeninin de “kabine içindeki bazı tartışmalı isimlere dokunulmazlık zırhının kazandırılması” olarak değerlendiriliyor. Gelecek dönemde milletvekili seçilen isimler “dokunulmazlık” kazanabilecek.