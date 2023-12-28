Samanyolu Haber /Dünya / Rus ordusundaki sözleşmeli asker sayısı 640 bin /28 Aralık 2023 13:54

Rus ordusundaki sözleşmeli asker sayısı 640 bin

Rus ordusunda 640 binden fazla sözleşmeli askerin görev yaptığı açıklandı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


640 binden fazla kişi sözleşmeli asker olarak görev yaparken, özel donanımlı BARS müfrezelerinin bir parçası olarak Ukrayna'daki çatışmalara 40 binden fazla kişi katıldı. Açıklamada ordudaki askerlerin yüzde 7’sinin yüksek öğrenime sahip olduğu söylendi.

Savunma Bakanlığı'nın raporunda belirtildiği gibi BARS, 2015 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle oluşturuldu. En fazla sayıda gönüllü (6,5 bin kişi) oraya Rostov bölgesi ve Krasnodar bölgesinden gitti. Şu anda BARS'tan yedi binden fazla kişi muharebe bölgesinde görev yapıyor.

Daha önce Savunma Bakanlığı, kısmi seferberlik kapsamında askere çağrılan Rusların sayısının 302 bin 503 kişi olduğunu açıklamıştı. Bunların %3,6'sı hiç askerlik yapmamış vatandaşlardan oluştu. Bakanlığın verilerine göre askere çağrılan 33 bin kişi, celp beklemeden askeri komiserliklere ulaştı.

Savunma Bakanlığı verilerine göre, askere alınan vatandaşların ortalama portresine göre orta ve orta uzmanlık eğitimi almış ortalama 35 yaşında erkekler oluşturuyor. Seferber edilen Rusların yüzde 7’sinin yüksek öğrenime sahip olduğu biliniyor.
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