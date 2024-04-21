Samanyolu Haber /Dünya / Rus ordusunun yeni hedefi Odessa! /21 Nisan 2024 19:20

Rus ordusunun yeni hedefi Odessa!

Rus ordusu Odessa'yı füze saldırıları ile vurdu. Bu saldırılarda bir kadın hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralı var.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Yerel yetkililerin bildirdiğine göre, Rus ordusu bugün öğleden sonra Odessa'ya füze fırlatması sonucu can kaybına ve büyük yıkıma neden oldu. 

Kentin belediye başkanı Gennady Trukhanov'a göre Rus ordusu, Odesa limanı nakliye ve lojistik tesislerini hedef aldı.

Belediye başkanının açıklamasında, "Patlama dalgası ve roket kalıntıları nedeniyle yakın çevre evler hasar gördü. Birinin tavanı çöktü. Bir binada yangın çıktı."

Odessa Polis Departmanı başkanı Oleg Kiper dört ağır yaralının olduğunu bildirdi: üç erkek ve bir kadın. Doktorların gerekli tüm yardımı sağladığını, kurtarıcıların ve kamu hizmetlerinin saldırının sonuçlarını ortadan kaldırmaya devam ettiğini söyledi.

Bir gün önce Rus ordusu yine Odessa'ya füze fırlatmıştı; şehrin belediye başkanı Gennady Trukhanov, aralarında iki çocuğun da bulunduğu sekiz kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Trukhanov'a göre özel sektöre yapılan saldırı sonucunda 51 ev hasar gördü, ikisi yıkıldı.

Belediye başkanı, "Neredeyse son iki ay Odesa’ya yoğunlaşma var. Sürekli roket atışlarıyla vurmaya çalışıyorlar. Şehrin Operasyon merkezi ve kamu hizmetleri yerinde çalışıyor" dedi.
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