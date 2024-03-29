Samanyolu Haber /Dünya / Rus savaş uçağı Karadenize düştü /29 Mart 2024 12:24

Rus savaş uçağı Karadenize düştü

Sivastopol açıklarında Rus hava küvetlerine air bir savaş uçağı, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı denize düştü.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Savaş uçağının denize düşüp patlama görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Telegram kanalı “112”ye göre düşen uçak ilk belirlemelere göre mühimmat yüklü bir Su-27 savaş uçağı.

Görüntülerde düşen bir uçağın olduğu görülüyor. Kaza anında uçağın kendisi alevler içinde kalıyor ve arından havada süzülerek denize düşüyor ve infilak ediyor.

Daha sonra Sevastopol valisi acil durumla ilgili bilgiyi doğruladı. Hiçbir sivil nesnenin zarar görmediğini kaydetti. İddiaya göre uçağın pilotu kıyıdan 200 metre açıkta uçaktan atlayarak kurtarıldı.
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