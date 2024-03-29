Rus savaş uçağı Karadenize düştü

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Savaş uçağının denize düşüp patlama görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Telegram kanalı “112”ye göre düşen uçak ilk belirlemelere göre mühimmat yüklü bir Su-27 savaş uçağı.





Görüntülerde düşen bir uçağın olduğu görülüyor. Kaza anında uçağın kendisi alevler içinde kalıyor ve arından havada süzülerek denize düşüyor ve infilak ediyor.





Daha sonra Sevastopol valisi acil durumla ilgili bilgiyi doğruladı. Hiçbir sivil nesnenin zarar görmediğini kaydetti. İddiaya göre uçağın pilotu kıyıdan 200 metre açıkta uçaktan atlayarak kurtarıldı.