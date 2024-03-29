Ukrayna gönderilecek top mermilerini Türkiye tedarik edecek

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Bloomberg’in iddiasına göre, Türkiye'nin TNT ve nitroguanidin tedariki, NATO standartlarında 155 mm kalibreli mühimmat üretiminde kritik bir rol oynayacak ve Türkiye'yi ABD'nin en büyük obüs mühimmatı tedarikçisi haline getirecek.





Türk savunma firması Repkon'un, 2025'e kadar ABD yapımı 155 mm top mermilerinin yaklaşık %30'unu üretmesi bekleniyor.





Bu ortaklık aynı zamanda Avrupa Birliği ile stratejik farklılıkları gözler önüne seriyor. AB üyeleri, bazı silah ve mühimmat ihtiyaçlarının Türkiye üzerinden karşılanmasını engelliyor.





ABD'nin mühimmat üretimini artırma planları arasında Türkiye'nin önemli bir yer tutuyor. Türkiye'nin yanı sıra Kiev'e yapılan askeri yardımlar da dikkat çekiyor.





Pentagon'un Türk Arca Defence firmasından M107 obüsleri için 116 bin mermi satın aldığı belirtilirken, Türkiye'den Repkon'un ABD'deki üretim hatlarını güçlendireceği ve 2025'e kadar ABD'de üretilen tüm 155 mm mühimmatın yaklaşık %30'unu tedarik edeceği ifade ediliyor.





Bu işbirliği, Amerikalılar için önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Türkiye'nin güçlü bir tedarikçi olarak ön plana çıkması, Amerika'nın mühimmat ihtiyaçlarını karşılamak için stratejik bir çözüm olarak değerlendiriliyor.





Bu gelişme, Türkiye'nin maddi kazanç elde etmesine olanak sağlarken, AB ülkelerinin Ukrayna'ya yaptıkları mermi yardımlarının bedelsiz olduğu bir dönemde, Ankara'nın ABD ile benzer işlemlerden kazanç sağladığına işaret ediyor.