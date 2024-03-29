Apple, eski mühendisine bilgileri sızdırdığı için dava açtı

Apple, eski bir çalışanını, şirketin geliştirdiği Journal uygulaması ve Vision Pro gibi cihaz ayrıntıları dahil olmak üzere gizli bilgilerin gazetecilere ve diğer şirketlerin çalışanlarına sızdırılması nedeniyle dava ediyor. On gün önce Kaliforniya eyalet mahkemesinde açılan davada Andrew Aude isimli çalışanın; stratejiler, çalışan sayısı ve diğer ürün donanım özellikleri gibi bilgileri de sızdırdığı belirtiliyor.
Yalnızca Haziran ve Eylül 2023 arasında Aude, şifreli bir mesajlaşma uygulamasını kullanarak Aude'nin "Homeboy" adını verdiği bir Wall Street Journal gazetecisiyle 1.400'den fazla kez bağlantı kurduğu ileri sürüldü. Ayrıca Aude'nin The Information'daki başka bir gazeteciye de 10 binden fazla kısa mesaj gönderdiği belirtildi.
Şirket, bu sızıntıların 2023'ün sonlarına kadar keşfedilmediğini belirtiyor. Apple temsilcileri, Kasım 2023'te Aude ile ilk kez görüştüğünde Aude'un sızıntılara karıştığını reddettiğini ve Apple tarafından verilen iPhone'unun yanında olmadığını belirttiğini söyledi. Ancak daha sonra Aude'un, tuvalete gitmek isteyip telefonundaki Signal uygulaması da dahil, önemli miktarda kanıtı cihazından kalıcı olarak sildiği iddia edildi.
12 Aralık'taki ikinci toplantıda ise Aude'un en az iki gazeteciye bilgileri sızdırdığını itiraf ettiği belirtiliyor. Üç gün sonra işten çıkarılan Aude'u dava eden şirket; tazminat, ikramiye ve hisse senedi opsiyonlarının iadesi talebinde bulunuyor.