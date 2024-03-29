Apple, eski mühendisine bilgileri sızdırdığı için dava açtı

Apple, eski bir çalışanını, şirketin geliştirdiği Journal uygulaması ve Vision Pro gibi cihaz ayrıntıları dahil olmak üzere gizli bilgilerin gazetecilere ve diğer şirketlerin çalışanlarına sızdırılması nedeniyle dava ediyor. On gün önce Kaliforniya eyalet mahkemesinde açılan davada Andrew Aude isimli çalışanın; stratejiler, çalışan sayısı ve diğer ürün donanım özellikleri gibi bilgileri de sızdırdığı belirtiliyor.





Yalnızca Haziran ve Eylül 2023 arasında Aude, şifreli bir mesajlaşma uygulamasını kullanarak Aude'nin "Homeboy" adını verdiği bir Wall Street Journal gazetecisiyle 1.400'den fazla kez bağlantı kurduğu ileri sürüldü. Ayrıca Aude'nin The Information'daki başka bir gazeteciye de 10 binden fazla kısa mesaj gönderdiği belirtildi.



