Samanyolu Haber /Gündem / Kulis: AKP araştırmasına göre İmamoğlu önde /29 Mart 2024 11:57

Kulis: AKP araştırmasına göre İmamoğlu önde

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP’nin yaptırdığı iddia edilen kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Buna göre, İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, AKP adayı Murat Kurum’un 5,3 puan önünde.

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Gazeteci İsmail Saymaz, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) İstanbul için son yaptırdığı kamuoyu araştırmasında hayal kırıklığı yaşadığını yazdı.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un katıldığı bir televizyon programında “Ölçümlerimize göre 1,7 puan öndeyiz” dediğini hatırlatan Saymaz, kendisine ulaşan AKP araştırmasını paylaştı.

Saymaz, Sözcü’de kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

“Üç bin kişiyle yapılan bu araştırmada, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu'nun 5.3 puan önde olduğu belirlendi.


Araştırmada şu sonuçlar elde edildi:

Ekrem İmamoğlu: 44.7

Murat Kurum: 39.4

Meral Danış Beştaş: 4.5

Azmi Karamahmutoğlu: 4

Mehmet Altınöz: 3.8

Buğra Kavuncu: 1.5

Diğerler: 2.1

İddiaya göre, AK Parti'nin geçen hafta 40 bin kişiyle yaptırdığı araştırmada ise 4.5 puan fark tespit edilmiş.”
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