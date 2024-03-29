Samanyolu Haber /Dünya / Rusya cephelerde 640 bin sözleşmeli askeri tutuyor /29 Mart 2024 12:25

Rusya cephelerde 640 bin sözleşmeli askeri tutuyor

Savunma Bakanlığı'nın Krasnaya Zvezda gazetesine göre, cephelerde sadece sözleşmeli askerlerin bulunduğu iddia edildi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Geçen yılın Aralık ayının sonunda askeri departman, Rusya'da toplamda 640 binden fazla kişinin sözleşmeli olarak görev yaptığını bildirdi. Ve cephelere bu personeller yönlendirildiği iddia edildi.

Genelkurmay Başkanlığı Seferberlik Dairesi Başkanı Yevgeni Burdinski, "Zorunlu askerlik görevini yerine getireceklere ve ailelerine güvence vermek istiyorum: Zorunlu askerlik hizmetinin süresi değişmeyecek ve bir yıl olarak kalacak. Hizmete çağrılan vatandaşlar askeri operasyona katılmayacaklar" dedi.

Rusya’da zorunlu askerlik görevini yapmak üzere silah altına alınan askerlerin operasyon bölgesine gönderilmeyeceği bildirildi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı, bahar döneminde zorunlu askere alınan gençlerin Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılmayacaklarını açıkladı.

Rusya'da bahar dönemi celbi 1 Nisan-15 Temmuz arası gerçekleşecek.
Ukrayna'da özel operasyonun başlamasının ardından Savunma Bakanlığı, askere alınanların muharebe operasyonlarına katılmayacağını, muharebe bölgesinde sadece sözleşmeli askerlerin bulunduğunu duyurmuştu.

Rusya'da bahar celbi 1 Nisan-15 Temmuz arası gerçekleşecek ve silah altına vatani görevini yapmak üzere en az 150 bin gencin alınması bekleniyor.
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