Rus uzmandan Afrika'da ortaya çıkan 'hastalık X' açıklaması

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 'hastalık X' olarak adlandırılan bir hastalığın yayıldığına dair belirtiler bulunmasını değerlendiren Rus bilim insanı Arganovskiy, bugün itibarıyla yeni ölümcül bir pandemiden ciddi şekilde endişe duymak için gerekçe bulunmadığını söyledi.





Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre dünyada koronavirüsle mücadele çalışmaları sürerken Afrika'da yeni bir ölümcül virüs tespit edilmişti. 1970'li yıllarda ebola virüsünün keşfedilmesine yardım eden doktorlardan biri olan Profesör Jean Jak Muyambe Tamfum, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki bulguların ardından dünyayı yeni ve çok tehlikeli virüslere karşı hazırlıklı olmaya çağırmıştı.





Kongo'daki gelişmeyi değerlendiren Moskova Devlet Üniversitesi Profesörü Aleksey Arganovskiy, "Münferit vakaların araştırılması gerekse de, bugün itibarıyla yeni ölümcül bir pandemiden ciddi şekilde endişe duymak için gerekçe bulunmuyor" dedi.





Arganovskiy, hayvandan insana geçen yeni enfeksiyonların görülmesi olasılığına ilişkin olarak "Bu tür hastalıklar, grip veya koronavirüs gibi yayılmıyor. Zira bunların kaynağı hayvanlar. Kuduz veya veba pandemisi yaşanmıyor, zira bu hastalıklar tilkiler, sincaplar ve diğer kemirgenler tarafından taşınıyor" değerlendirmesinde bulundu.





Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kliniğe başvuran bir hastaya ebola testleri yapılmış ancak sonuçlar negatif çıkmıştı. Bunun üzerine yeni tespit edilen hastalığa 'hastalık X' adı verilmişti. Yeni virüsün Kovid-19 kadar hızlı yayılabileceğini söyleyen Profesör Tamfum, virüsün son derece ölümcül olabileceği öngörüsünde bulunmuştu. Tamfum, gelecekteki pandemilerin Kovid-19'dan daha kötü olacağını iddia etmişti.





Dünya Sağlık Örgütü ise 'hastalık X'in varsayımsal olduğunu, ancak böyle virüslerin ortaya çıkması durumunda dünya çapında ciddi hastalıklara yol açabileceğinden endişe duyulduğunu ifade etmişti.





© Sputnik





