Ruslar 'nükleer saldırı' yayınıyla kabus yaşadı

Rusya'daki bazı televizyon ve radyo yayınlarının aniden siren sesleriyle kesildiği bildirildi. Moskova ve Yekaterinburg kentleri de dahil olmak üzere Sverdlovsk bölgesindeki yayınların kesilmesinin ardından izleyicilerden, yaklaşan nükleer saldırıya karşı gaz maskesi takmaları ve sığınaklara inmeleri gerektiğini telkin eden bir mesaj yayınlandı.







Mesajda ayrıca, radyasyon zehirlenmesine karşı bir miktar koruma sağlayan potasyum iyodür hapları almaları çağrısında da bulunuldu.





Ekrandan izleyicilere, "Acilen sığınaklara inin. Gaz maskelerinizi takın. Gaz maskesi yoksa pamuklu sargı bezi kullanın. Potasyum iyodür hapları alın. Sakin olun. Kendinizi daha kötü hissederseniz, en yakın tıbbi tesise gidin" şeklinde seslenildi.





Mesaj esnasında ekranda, kırmızı gölgelerle kademeli olarak kaplanan bir Rusya haritasını gösterilirken, "Herkes derhal sığınağa" ifadeleri yer aldı.





BAKANLIKTAN 'SAHTE YAYIN' AÇIKLAMASI



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yanlış alarmdan bilgisayar korsanlarının sorumlu olduğunu söyledi.





Açıklamada, "Radyo istasyonları ve TV kanallarının sunucuları hacklendikten sonra Moskova'da sahte bir hava saldırısı alarmı yayınlandı" denildi.





TV ve radyo içeriklerini yayınlayan uydu sinyallerinin kesintiye uğradığı iddia edildi.





Ukrayna'nın Herson bölgesinin Rus işgali altındaki kısımlarında da radyo programları kesintiye uğradı.





SON HAFTALARDA ÜÇÜNCÜ SAHTE YAYIN

Bunun, son birkaç hafta içinde bu türden üçüncü aldatmaca olmakla birlikte, radyasyondan korunma hapları alınması yönünde bir uyarının yapıldığı ilk aldatmaca olduğu kaydedildi.





Olayın sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmedi. Belgorod'daki yetkililer, 22 Şubat'ta yapılan bir önceki sahte uyarı için Ukrayna güçlerini suçlamıştı.







