Ruslar Soledar'ı ele geçirdi mi?





Ukrayna Savaşı'nın bugünlerde özellikle yoğunlaştığı Soledar kasabası, Bahmut kentinin 15 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Sahip olduğu büyük tuz yatakları ile bilinen Soledar'a, hem düzenli ordu hem de paralı Wagner Grubu askerleri ile aylardır saldıran Rusya söz konusu kasabayı ele geçirmeye çalışıyor. Askeri uzmanlara göre Soledar'ın, Moskova'nın iddia ettiği gibi Rusya'nın eline geçmesi, aylardır cephede başarısızlığa uğrayan Rus ordusu için önemli bir moral olacak.





Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Çarşamba ve Perşembe günü yayınlanan görüntülerden yola çıkarak, Soledar'ın büyük bölümünün, yüksek ihtimalle Çarşamba gününden bu yana Rusların kontrolünde olduğunu duyurdu. Söz konusu görüntülerin, "Rus Silahlı Kuvvetleri'nin büyük ihtimalle Soledar'ın şu an büyük bir kısmını hatta belki de tamamını ele geçirdiğini" ortaya koyduğunu ifade eden Enstitü, öte yandan "bu küçük zaferin, Bahmut'un kuşatma altına alınabileceği anlamına gelemeyeceğini" vurguladı.