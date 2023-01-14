Adidas'ta şok: O davayı kaybetti

Modacı Thom Browne’un dört şeritli tasarımlarının, üç şeritli Adidas tasarımlarına çok benzediğini öne süren spor şirketi, mahkemedeki jüri heyetini ikna edemedi.



Browne, şerit sayısının farklı olması ve farklı hedef kitlelere hitap etmeleri nedeniyle tüketicilerin kafa karışıklığı yaşamasının mümkün olmadığını savunmuştu.



ABD’nin New York kentinde görülen davada Adidas’ın 7,8 milyon dolarlık tazminat talebi de reddedildi.



İngiltere'deki Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un menajeri Scott Parker da bir karşılaşmaya Thom Browne tasarımıyla çıkmıştı



Browne’un tasarımlarında genellikle kolda veya bacakta birbirine paralel dört yatay çizgi yer alıyor.



Adidas tasarımlarındaysa bu sayı üç.



Thom Browne’un avukatları, Adidas’ın aksine tasarımlarının zengin müşterilere hitap ettiğini, şeritlerin ise pek çok şirket tarafından kullanılan birer tasarım öğesi olduğunu vurguladı.



Şirketin kadın koşu taytları 680 sterlin (15 bin 600 TL), gömlekleri ise 270 sterline (6 bin 200 TL) satılıyor.



Adidas bu davayı 2021’de açsa da, iki şirket arasındaki anlaşmazlık ilk olarak 15 yıl önce başlamıştı.



Adidas’ın 2007’de Thom Browne’un üç şeritli tasarımlarından şikayetçi olmasının ardından Browne tasarımlarına bir şerit daha eklemişti.



O tarihten bu yana Thom Browne şirketi hızla büyüdü ve günümüzde dünya genelinde 300’den fazla noktada satılan bir markaya dönüştü.



Son yıllarda spor giyime de yönelen şirketin geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.



Rapçi Cardi B, 2019’daki Met Gala’ya Browne’un tasarımıyla katılmış, eski profesyonel futbolcu ve Bournemouth menajeri Scott Parker da maçlara onun kıyafetiyle çıkmıştı.



Thom Browne duruşmaya kendi tasarımı olan bir çorapla katıldı



Duruşmanın ardından açıklama yapan bir Adidas sözcüsü, karar yüzünden hayal kırıklığı yaşadıklarını fakat fikri mülkiyet haklarını korumak için gerekli temyiz başvurularını yapacaklarını söyledi.



Mahkemeye sunulan belgelerde Adidas’ın 2008’den bu yana fikri mülkiyet hakları için 90’dan fazla dava açtığı ve 200’den fazla uzlaşmaya gittiği ortaya çıkmıştı.