Samanyolu Haber /Dünya / Ruslardan oluşan Ukrayna bağlantılı grup Rus kentlerine saldırdı /13 Mart 2024 10:41

Ruslardan oluşan Ukrayna bağlantılı grup Rus kentlerine saldırdı

Ukrayna merkezli üç silahlı Rus örgütü, sınırı geçerek Rusya ile çatıştıklarını açıkladı.

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Rusya’nın Özgürlüğü Alayı (RÖA), Sibirya Tugayı ve Rus Gönüllüleri Müfrezesi adlı örgütler, Rusya’nın Kursk ve Belgorod bölgelerindeki savaşçılarına ait olduğunu aktardıkları videolar paylaştı.

RÖA ve sürgündeki bir Rus siyasetçi, Rusya’daki iki köyün artık “özgürlük güçlerinin kontrolünde olduğunu” öne sürdü.

BBC RÖA’nın paylaştığı bir saldırı videosunun gerçek olduğunu doğruladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü ve 234 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov bir Rus savunma görevlisinin öldüğünü ve 10 sivilin yaralandığını duyurdu.

Bu sayılar BBC tarafından doğrulanamadı.



Ukrayna ordusu ise dünkü sınır ötesi saldırılarla bir bağlantılarının bulunmadığını belirtti.

Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı Sözcüsü Andriy Yusov, söz konusu paramiliter grupların Rus vatandaşlarının oluşturduğu bağımsız örgütler olduğunu ve kendi ülkelerinde faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Rusya ayrıca Ukrayna’nın 25 İHA saldırısı girişiminin de püskürtüldüğünü belirtti. Fakat sosyal medyada Rusya’da çeşitli petrol tesislerinin yandığını gösteren videolar paylaşıldı.

Moskova’nın doğusunda Ul-76 tipi bir askeri nakliye uçağı da sekiz mürettebat ve yedi yolcusuyla kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Rusya Savunma Bakanlığı uçağın bir motor sorunu nedeniyle düştüğünü açıkladı.

Ukrayna merkezli Rus örgütler daha önce de sınır ötesi saldırılar düzenlemişti.
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