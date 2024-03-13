Horlama ve uyku apnesi aile ilişkilerine nasıl zarar veriyor?

Uyku apnesi nedir?





Uyku apnesinin belirtileri nedir?









Muhtemel gündüz belirtileri ise;





Diğer sağlık sorunları





OUA, diğer sağlık sorunlarına da yol açabiliyor.

'Uyku boşanması'





Horlayan erkek sayısı, kadınların iki katı





Horlama ve uyku apnesine karşı ne yapılabilir?

Uyku apnesinde tedavisinde verilen yaşam biçimindeki değişiklikleri önerileri şöyle:





Ancak bir çok kişinin Sürekli Pozitif Hava Basıncı (CPAP) cihazı kullanması gerekiyor.

Ekonomik, sosyal ve kültürel engeller

Horlama konusundaki tavır, küresel ve bireysel olarak değişiklik gösterebiliyor ve aynı zamanda ekonomik, sosyal faktörlere, hatta cinsiyet ve cinselliğe göre farklılık gösterebiliyor.