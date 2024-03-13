Samanyolu Haber /Dünya / NATO'nun yeni Genel Sekreteri o mu? /13 Mart 2024 09:49

NATO'nun yeni Genel Sekreteri o mu?

Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, NATO Genel Sekreterliğine aday olduğunu duyurdu. Stoltenberg'in görev süresi 1 Ekim'de doluyor.

SHABER3.COM

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, sonbaharda görev süresi dolacak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yerine bu göreve aday olduğunu açıkladı.

Iohannis, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada "NATO Genel Sekreterliği görevine adaylığımı koymaya karar verdim" dedi. Iohannis, 2004 yılından bu yana NATO üyesi olan Romanya'nın "mevcut güvenlik durumu göz önünde bulundurulduğunda daha büyük sorumluluk üstlenmesinin" zamanının geldiğini söyledi. Romanya Cumhurbaşkanı "ciddi ve sürekli Rus tehdidi karşısında" ülkesinin "yeni bir vizyonun oluşmasına" katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Romanya'nın "bölgede istikrar ve güvenin önemli bir ayağı" haline geldiğini kanıtladığını belirten Cumhurbaşkanı Iohannis, ülkesinin Rusya'ya karşı kendini savunan Ukrayna'ya koşulsuz destek verdiğini hatırlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşı nedeniyle Romanya da savunma bütçesini artırdığını ve gayri safi milli yurt içi hasılanın yüzde 2,5'ini savunmaya ayırdığını kaydeden Iohannis, ordunun da diğer ittifak üyelerinin orduları ile aynı şekilde modernize edildiğini belirtti.

Rutte en güçlü aday

NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte en güçlü aday konumunda bulunuyor. Rutte'nin adaylığını Almanya, ABD, İngiltere ve Fransa destekliyor. Ancak Macaristan ise Rutte'nin adaylığına karşı çıkıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yerine bu görevi kimin üstleneceği ABD'nin başkenti Washington'da Temmuz ayında yapılacan NATO liderler zirvesinde belli olacak. Yeni Genel Sekreter'in ittifakın bütün üyelerinin mutabakatı ile belirlenmesi gerekiyor.

On yıldır bu görevi yürüten Stoltenberg'in görev süresi 1 Ekim'de doluyor. Stoltenberg'in görev süresi Ukrayna savaşı nedeniyle iki kere uzatılmıştı.
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