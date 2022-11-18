Rusların çekildiği bölgelerdeki savaş suçları araştırılıyor





Euronews'in haberine göre, Eylül ayında Babenko ve 14 yaşındaki yeğeni Vitaliy Mysharskiy, Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde imha edilen Rus tankların fotoğraflarını çekip Ukrayna ordusuna gönderiyordu.



Ancak yaşadıkları Kyselivka köyünü işgal eden Rus askerleri tarafından gözaltına alındılar.



Babenko, evinin dışında bir bankta otururken zorla bir arabaya atıldığını, Herson şehrine götürüldüğünü ve burada 'itiraf edene kadar' sorguya çekildiğini söylüyor.



Birleşmiş Milletler ve insan hakları gruplarına göre, Ukrayna'da şiddetin artmasıyla birlikte Rusya tarafından işlenen suistimaller ve insanlık suçları yaygınlaştı.



Durum özellikle, kasım ayı başlarında Rus işgalinden kurtarılmış olan Herson bölgesinde endişe verici boyutlarda.



Herson çatışması, yaklaşık 9 aylık savaşta Ukrayna'nın en büyük kazanımlarından biri oldu.



BM, Herson'da Alesha'nın hikayesine benzer yaklaşık 90 gözaltı ve suistimal vakasını teyit etmeye çalışıyor.



Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyi de devlet televizyonuna verdiği demeçte, Ukraynalı yetkililerin Herson bölgesinde 430'dan fazla savaş suçu davası açtıklarını ve dört işkence bölgesini incelemeye devam ettiklerini duyurdu.



İşkence görmüş ve öldürülmüş 63 ceset 27 yaşındaki Ukrayna vatandaşı, askerlere durmaları için yalvardığını ancak uzun süre işkence gördüğünü belirtiyor.Euronews'ingöre, Eylül ayında Babenko ve 14 yaşındaki yeğeni Vitaliy Mysharskiy, Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde imha edilen Rus tankların fotoğraflarını çekip Ukrayna ordusuna gönderiyordu.Ancak yaşadıkları Kyselivka köyünü işgal eden Rus askerleri tarafından gözaltına alındılar.Babenko, evinin dışında bir bankta otururken zorla bir arabaya atıldığını, Herson şehrine götürüldüğünü ve burada 'itiraf edene kadar'söylüyor.Birleşmiş Milletler ve insan hakları gruplarına göre, Ukrayna'da şiddetin artmasıyla birlikte Rusya tarafından işlenen suistimaller ve insanlık suçları yaygınlaştı.Durum özellikle, kasım ayı başlarında Rus işgalinden kurtarılmış olan Herson bölgesinde endişe verici boyutlarda.Herson çatışması, yaklaşık 9 aylık savaşta Ukrayna'nın en büyük kazanımlarından biri oldu.BM, Herson'da Alesha'nın hikayesine benzer yaklaşık 90 gözaltı ve suistimal vakasını teyit etmeye çalışıyor.Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyi de devlet televizyonuna verdiği demeçte, Ukraynalı yetkililerin Herson bölgesinde 430'dan fazla savaş suçu davası açtıklarını ve dört işkence bölgesini incelemeye devam ettiklerini duyurdu.



Monastyrskyi, yetkililerin Herson yakınlarında işkence izleri taşıyan 63 ceset bulduğunu söyledi ancak daha ayrıntılı bilgi vermedi ve bölgedeki olası savaş suçlarıyla ilgili soruşturmanın yeni başladığını kaydetti.



Herson'da bu iddia edilen işkence alanlarından birinin içini gören Associated Press muhabirlerinin aktardığına göre yerlerde kırık camların yanı sıra Rus askerlerinin aceleyle kaçarken geride bıraktığı çok sayıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in portleleri ve Rus bayrakları olduğu görüldü.



Bölgede yaşayanlar sürekli elleri kelepçeli, başlarında torbalar olan insan akışı olduğunu anlatıyor.



Dışarı çıkmalarına izin verilenler ise ayakkabısız ve kişisel eşyaları olmadan çıkabilmiş.



Bu kişilerden biri 45 yaşındaki Maksym Nehrov. Eski bir asker de olan Nehrov “En korkunç şey, diğer insanların bütün gün işkence gördüğünü duymaktı” diyor.



Boynuna ve kafasına bir çok defa elektrik şoku verildiğini dile getiriyor.



Şimdiye kadar çok sayıda savaş suçu tespit edildi



Savaş boyunca, kurtarılan Ukrayna köylerinde Rus askerleri tarafından işlendiği belirtilen binlerce insan hakları ihlali, tecavüz ve toplu mezarlar ortaya çıktı.

