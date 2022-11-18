Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Yerel kaynaklar, can kayıplarının İsrail-Filistin çatışmaları dışında son yıllarda Filistin genelindeki en ölümcül hadiselerden biri olduğunu belirtti.



Kaynaklar, hayatını kaybedenlerin tamamının aynı aileye mensup olduğu bilgisini paylaştı.



Gazze Sivil Savunma İdaresi, yangın çıkan binada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı.



Ancak yangında yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.





Hamas yetkilileri, olayın çatıdaki benzon deposunda yaşanan patlamanın ardından çıktığını belirtti.



Sivil savunma ekiplerinin, yangını kontrol altına aldığı ve diğer binalara sıçramasını önlediği kaydedildi.



İlk belirlemelere göre, yangına, bina içinde depolanan benzinin neden olduğu, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.



Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mey Keyle'nin yangında yaralananların gerekirse Batı Şeria'daki hastanelere nakledilmesi için talimat verdiği bilgisi geçildi.



Üst düzey bir Filistin yönetimi yetkilisi de, İsrail'e Gazze sınır kapısını açarak tıbbi bakıma ihtiyaç duyan yaralıların Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin hastanelerine tahliyesine izin vermesi çağrısında bulundu.



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Ulusal yas ilan edildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangın faciasının ardından cuma günü ülkede ulusal yas ilan etti.