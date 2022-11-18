Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü /18 Kasım 2022 09:25

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'nda 3 katlı bir binanın son katında çıkan yangında 7'si çocuk en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Yerel kaynaklar, can kayıplarının İsrail-Filistin çatışmaları dışında son yıllarda Filistin genelindeki en ölümcül hadiselerden biri olduğunu belirtti.

Kaynaklar, hayatını kaybedenlerin tamamının aynı aileye mensup olduğu bilgisini paylaştı.

Gazze Sivil Savunma İdaresi, yangın çıkan binada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı.

Ancak yangında yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.


Hamas yetkilileri, olayın çatıdaki benzon deposunda yaşanan patlamanın ardından çıktığını belirtti.

Sivil savunma ekiplerinin, yangını kontrol altına aldığı ve diğer binalara sıçramasını önlediği kaydedildi.

İlk belirlemelere göre, yangına, bina içinde depolanan benzinin neden olduğu, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mey Keyle'nin yangında yaralananların gerekirse Batı Şeria'daki hastanelere nakledilmesi için talimat verdiği bilgisi geçildi.

Üst düzey bir Filistin yönetimi yetkilisi de, İsrail'e Gazze sınır kapısını açarak tıbbi bakıma ihtiyaç duyan yaralıların Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin hastanelerine tahliyesine izin vermesi çağrısında bulundu.

AFP: Gazze’de aralıksız uçan İsrail dronları Filistin halkında endişe ve korkuyu artırıyor
Ulusal yas ilan edildi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangın faciasının ardından cuma günü ülkede ulusal yas ilan etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü Sonraki Haber >>

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti

Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:40:11