Samanyolu Haber /Dünya / Rusya: ABD Yapımı Roket Sistemlerini İmha Ettik /07 Temmuz 2022 08:34

Rusya: ABD Yapımı Roket Sistemlerini İmha Ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'nın doğusunda ABD yapımı iki gelişmiş HIMARS roket sistemini ve mühimmat depolarını imha ettiğini öne sürdü. Ukrayna, iddiayı reddetti.

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VOA'nın haberine göre, Moskova, ABD ve müttefiklerinin Kiev'e tedarik ettiği Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için iki fırlatma rampasını imha ettiğini belirtti.

Bakanlık ayrıca Rus güçlerinin Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk'un güneyindeki bir köyde cephe hattının yakınında HIMARS için roket depolayan iki mühimmat deposunu imha ettiğini kaydetti.

Bakanlık, saldırıyı gösterdiğini söylediği video görüntülerini yayınladı. Saldırı bağımsız olarak doğrulanamadı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rusya'dan bugün gelen açıklamayı yalanladı. Genelkurmay Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, iddiaların "sahte" olduğu ve ABD tarafından tedarik edilen HIMARS'ların Rus güçlerine "yıkıcı darbeler" vurmak için kullanıldığı belirtildi.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi bir raporunda, Ukrayna'nın Temmuz ayı başı itibarıyla sadece dört HIMARS sistemi aldığını bildirmişti. ABD, Temmuz ortasına kadar sekiz adet teslim etme taahhüdünde bulunmuştu.

Batı’nın silah tedariki Ukrayna'nın, binlerce Rus askerini geri püskürtme çabaları açısından hayati önem taşıyor.

ABD ya da Batılı ülkelerden, Rusya’nın iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
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