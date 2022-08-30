Rusya ağır kayıp verince, Suriye'deki S-300'leri Kırım'a çekti

Başka görüntülerde ise füze parçaları 12 ve 17 Ağustos tarihleri arasında Tartus limanındaki bir iskelede görülüyor. 20 Ağustos'ta ise bu parçaların limandan gittiklerini belirten şirket, füzelerin Tartus limanından Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk limanına doğru hareket eden Sparta II gemisiyle Rusya'ya nakledildiği sonucuna varıyor.
Finansal analiz platformu Refinitiv Eikon'un paylaştığı veriler ise Sparta II gemisinin şu an demirli olduğu Kırım'ın doğusundaki Novorossiysk limanına gelmeden önce Çanakkale Boğazı'na vardığını gösteriyor.
"Radar havadan taşındı"
ISI'nin görüntülerinde ayrıca, hava savunma sistemi S-300'lere ait radarın Masyaf üssünden Tartus'un kuzeyindeki Hmeymim hava üssüne aktarıldığı görülüyor.
Şirket yaptığı analizde, radarın ağırlığı ve büyüklüğünün gemiyle taşınması için uygunsuz olduğunu ve bu nedenle Hmeymim'den Rusya'ya Ilyuşin-76 uçağı ile havadan nakledildiğini kaydetti.
Reuters haber ajansının geçtiği haberde Rus Savunma Bakanlığı'ndan bir yorum yapılmadığı bildirildi.
"Rusya hava savunmasını güçlendiriyor"
Rusya, Suriye iç savaşına Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemek üzere müdahale ettiği 2015'ten bu yana ülkede askeri varlığını sürdürüyor.
Eğer bu füzelerin Rus limanına taşındığı bilgisi doğrulanırsa, bunun Rusya'nın Ukrayna savaşında hava savunmasını güçlendirme hareketi olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.
Son dönemde Rusya'nın Kırım'daki hava üsleri arka arkaya gelen saldırılarla kayba uğramış, bir saldırıda sekiz Rus savaş uçağının tahrip edildiği belirtilmişti. Rusya saldırılarla ilgili Ukrayna'yı suçlarken, Ukrayna bunu reddediyor.