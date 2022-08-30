Rusya ağır kayıp verince, Suriye'deki S-300'leri Kırım'a çekti





ISI'nin görüntülerinde ayrıca, hava savunma sistemi S-300'lere ait radarın Masyaf üssünden Tartus'un kuzeyindeki Hmeymim hava üssüne aktarıldığı görülüyor.

"Rusya hava savunmasını güçlendiriyor"

Euronews'ingöre, İsrailli uydu şirket olan ImageSat International (ISI), nisan ayında Suriye'nin kuzeybatısındaki Masyaf'da S-300 bataryalarının olduğunu gösteren nisan ayında çekilmiş görüntüler ve aynı bölgenin 25 Ağustos'ta boş olduğunu kayda geçiren görüntüler paylaştı.Başka görüntülerde ise füze parçaları 12 ve 17 Ağustos tarihleri arasında Tartus limanındaki bir iskelede görülüyor. 20 Ağustos'ta ise bu parçaların limandan gittiklerini belirten şirket, füzelerin Tartus limanından Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk limanına doğru hareket eden Sparta II gemisiyle Rusya'ya nakledildiği sonucuna varıyor.Finansal analiz platformu Refinitiv Eikon'un paylaştığı veriler ise Sparta II gemisinin şu an demirli olduğu Kırım'ın doğusundaki Novorossiysk limanına gelmeden önce Çanakkale Boğazı'na vardığını gösteriyor.Şirket yaptığı analizde, radarın ağırlığı ve büyüklüğünün gemiyle taşınması için uygunsuz olduğunu ve bu nedenle Hmeymim'den Rusya'ya Ilyuşin-76 uçağı ile havadan nakledildiğini kaydetti.Reuters haber ajansının geçtiği haberde Rus Savunma Bakanlığı'ndan bir yorum yapılmadığı bildirildi.Rusya, Suriye iç savaşına Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemek üzere müdahale ettiği 2015'ten bu yana ülkede askeri varlığını sürdürüyor.Eğer bu füzelerin Rus limanına taşındığı bilgisi doğrulanırsa, bunun Rusya'nın Ukrayna savaşında hava savunmasını güçlendirme hareketi olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.Son dönemde Rusya'nın Kırım'daki hava üsleri arka arkaya gelen saldırılarla kayba uğramış, bir saldırıda sekiz Rus savaş uçağının tahrip edildiği belirtilmişti. Rusya saldırılarla ilgili Ukrayna'yı suçlarken, Ukrayna bunu reddediyor.