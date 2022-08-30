Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ağır kayıp verince, Suriye'deki S-300'leri Kırım'a çekti /30 Ağustos 2022 08:55

Rusya ağır kayıp verince, Suriye'deki S-300'leri Kırım'a çekti

Ukrayna güneyde kaybettiği topraklarını geri almak için karşı saldırı başlatırken, Rusya'nın Suriye'de konuşlandırdığı bir S-300 füze bataryasını Kırım yakınındaki bir Rus limanına geri çektiği bildirildi.

SHABER3.COM

Euronews'in haberine göre, İsrailli uydu şirket olan ImageSat International (ISI), nisan ayında Suriye'nin kuzeybatısındaki Masyaf'da S-300 bataryalarının olduğunu gösteren nisan ayında çekilmiş görüntüler ve aynı bölgenin 25 Ağustos'ta boş olduğunu kayda geçiren görüntüler paylaştı.   

Başka görüntülerde ise füze parçaları 12 ve 17 Ağustos tarihleri arasında Tartus limanındaki bir iskelede görülüyor. 20 Ağustos'ta ise bu parçaların limandan gittiklerini belirten şirket, füzelerin Tartus limanından Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk limanına doğru hareket eden Sparta II gemisiyle Rusya'ya nakledildiği sonucuna varıyor.

Finansal analiz platformu Refinitiv Eikon'un paylaştığı veriler ise Sparta II gemisinin şu an demirli olduğu Kırım'ın doğusundaki Novorossiysk limanına gelmeden önce Çanakkale Boğazı'na vardığını gösteriyor.

"Radar havadan taşındı"

ISI'nin görüntülerinde ayrıca, hava savunma sistemi S-300'lere ait radarın Masyaf üssünden Tartus'un kuzeyindeki Hmeymim hava üssüne aktarıldığı görülüyor.


Şirket yaptığı analizde, radarın ağırlığı ve büyüklüğünün gemiyle taşınması için uygunsuz olduğunu ve bu nedenle Hmeymim'den Rusya'ya Ilyuşin-76 uçağı ile havadan nakledildiğini kaydetti.

Reuters haber ajansının geçtiği haberde Rus Savunma Bakanlığı'ndan bir yorum yapılmadığı bildirildi.

"Rusya hava savunmasını güçlendiriyor"

Rusya, Suriye iç savaşına Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemek üzere müdahale ettiği 2015'ten bu yana ülkede askeri varlığını sürdürüyor.

Eğer bu füzelerin Rus limanına taşındığı bilgisi doğrulanırsa, bunun Rusya'nın Ukrayna savaşında hava savunmasını güçlendirme hareketi olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Son dönemde Rusya'nın Kırım'daki hava üsleri arka arkaya gelen saldırılarla kayba uğramış, bir saldırıda sekiz Rus savaş uçağının tahrip edildiği belirtilmişti. Rusya saldırılarla ilgili Ukrayna'yı suçlarken, Ukrayna bunu reddediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya ağır kayıp verince, Suriye'deki S-300'leri Kırım'a... Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Artemis Ay'a gidiyor

Artemis Ay'a gidiyor

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:39:51