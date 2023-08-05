Samanyolu Haber /Dünya / Rusya bir kez daha vurdu! Zelenskiy’den açıklama geldi /05 Ağustos 2023 23:01

Rusya bir kez daha vurdu! Zelenskiy’den açıklama geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bugün Kinjal ve Kalibr füzeleriyle uçak ve helikopter için motor üreticilerinden Motor Sich'i ve Hmelnitski bölgesini vurduğunu bildirdi.

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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamasında, bugün Ukrayna’ya bir Rus füze saldırısının daha düzenlendiğini belirtti.

Volodimir Zelenskiy, “Kinjallar ve Kalibreler, Motor Sich’i ve Hmelnitski bölgesini vurdu. Hava savunma birliklerimizce füzelerin bir kısmı düşürüldü.” dedi.

Rus saldırıları ne kadar çok olursa olsun Ukrayna için özgürlüğü savunacaklarını söyleyen Zelenskiy, “Rusya, uluslararası hukuku terörle, krizlerle veya gözdağı ile değiştiremeyecek.” ifadesini kullandı.

Motor Sich, Zaporijya bölgesinde uçak ve helikopter için büyük motor üreticilerinden biri olarak biliniyor.

ALARM VERİLDİĞİNİ DUYURDU

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, akşam saatlerinde doğru ülkenin bazı bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildiğini duyurdu.

Poltava, Jitomir, Hmelnitski, Kiev, Vinnitsa, Kirovograd bölgelerine ve bazı şehirlere yönelik Kinjal füzelerinin fırlatıldığı aktarılan açıklamada, füzelerin Belarus topraklarından ve Rusya’nın Tambov şehrinden fırlatıldığı kaydedildi.

Hmelnitski, Jitomir ve Vinnitsa makamları, söz konusu bölgelerde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Saldırı sonucu can kaybı ve hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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