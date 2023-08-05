Samanyolu Haber /Gündem / "34 gündür suyum akmıyor" diye belediyeyi basan vatandaşın vanası kapalıymış /05 Ağustos 2023 22:56

"34 gündür suyum akmıyor" diye belediyeyi basan vatandaşın vanası kapalıymış

Antalya’da bir vatandaş, "34 gündür suyum akmıyor" diyerek belediye binasını basmış, isyan ettiği anların görüntüsü gündem olmuştu. Olay sonrasında vatandaşın evine giden borunun vanasının kapalı olduğu ortaya çıktı.

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T24'te yer alan habere göre Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasına giderek eline aldığı boş su bidonunu yere fırlatarak tekmeleyen vatandaş, “34 gündür benim suyum yok. O adam buraya gelecek. Jandarmayı çağırın. Jandarma da gelsin. Ben burada bekliyorum. 34 gündür suyum yok. Ben artık bıktım ya. Onu ara, bunu ara, şunu ara. Ben kimi arayacağım ya? Jandarmayı da arayın. Jandarma da gelsin. Ben her gün su dolduruyorum ya. 34 gündür suyum yok. Yeter artık ya. Bıktım. Ben su istiyorum” diyerek isyan etmişti.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nden (ASAT) ise vatandaşın sularının neden kesik olduğuna dair açıklama yaptı. Açıklamaya göre, 34 gündür suyu akmayan vatandaşın evine giden su borusu vanasının kapalı olduğu ortaya çıktı. Açıklamada, şöyle denildi:

“4 Ağustos Cuma günü, ASAT Alanya şubemize gelerek kamu malına zarar veren ve diğer abonelerin hizmet almasını bir süreliğine engelleyen şahsın, ’suyum akmıyor’ diye şikayetçi olduğu aboneliğin bulunduğu ev, olayın hemen sonrasında kontrol edilmiş, ana giriş vanasının kapalı olduğu görülmüştür. Bina girişinde su kesintisi ya da basınç düşüklüğünün olmadığı tespit edilmiştir. Kayıtlar incelendiğinde, abonenin 2023 yılı içerisinde aylık standart su tükettiği görülmüştür. Kayıtlarımızda bölgede kısa süreli elektrik kesintisi, şebekede meydana gelen arızalar ve aşırı su tüketiminden kaynaklı su kesintileri meydana gelmiş olsa bile şahsın iddia ettiği gibi uzun süren su kesintisi yaşanmamıştır. Kurumumuzun verdiği hizmeti karalamaya yönelik yapılan bu olayla ilgili gereken yasal işlemler başlatılacaktır."
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