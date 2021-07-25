Samanyolu Haber /Dünya / Rusya cephesinden yeni 'Montrö' açıklaması /25 Temmuz 2021 21:22

Rusya cephesinden yeni 'Montrö' açıklaması

Kanal İstanbul projesiyle birlikte de yeniden gündeme gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de bölge dışı aktörlerin gerilimi suni olarak körüklediğini, Moskova’nın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin uygulanmasını yakından takip edeceğini duyurdu, Türkiye’nin bu konuda özel bir rol üstlenmiş olduğunu vurguladı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasının yıl dönümünde Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, Karadeniz’de bölge dışı aktörlerin gerilimi suni olarak körüklediği, Moskova’nın sözleşmenin uygulanmasını yakından takip edeceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karadeniz’de bazı bölge dışı aktörler gerilimi suni olarak körüklerken, Montrö Boğazlar Sözleşmesi hükümlerinin katı bir şekilde uygulanmasını sağlama görevinin oldukça güncel olduğu düşüncesindeyiz. Bu konuda savaş gemilerinin boğazlardan geçişini kontrol etme hakkına sahip olan Türkiye özel bir rol üstlenmiş durumda. Transit sırasında toplam maksimum tonaj kısıtlamasının yanı sıra Karadeniz'deki kıyı dışı güçlere ait savaş gemilerinin o bölgede bulunma süreleri dahil olacak şekilde, Sözleşme hükümlerinin nasıl uygulandığına ilişkin durumu yakından izlemeye devam edeceğiz."
'Montrö Sözleşmesi’ne uyulması konusunda Ankara ile düzenli diyalog halindeyiz'

Türkiye’nin Kanal İstanbul’u inşa etme planlarına da değinilen açıklamada, Moskova’nın Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne uyulması konusunda Ankara ile düzenli bir diyalog sürdürdüğü vurgulandı: “Sözleşme ile tesis edilen uluslararası hukuki düzenlemeye alternatif görmüyoruz. Karadeniz bölgesinde, özellikle askeri deniz seyrüseferinde istikrar ve güvenliğin kilit faktörlerinden biri olarak sözleşmenin önemini vurguluyoruz.”
Sözleşmeye uygun olarak tesis edilen hukuki düzenlemenin istikrarıyla tüm tarafların eşit derecede ilgilendiklerini ve söz konusu düzenlemeye uyulması konusunda sorumlu bir yaklaşım benimsemeye devam edeceklerini varsaydığını kaydeden Rus Dışişleri, “Bu bölgenin sorumlu ülkeleri olarak, bu sözleşmenin doğru uygulanması konusunda Türkiye ile çeşitli düzeylerde düzenli görüş alışverişinde bulunuyoruz” vurgusu yaptı.
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