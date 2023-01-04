Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’da asker sayısı 2 milyona çıktı /04 Ocak 2023 13:23

Rusya’da asker sayısı 2 milyona çıktı

Rus Silahlı Kuvvetlerinin asker ve personel sayısı 2 milyon kişiye çıktı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rus Silahlı Kuvvetlerinin asker ve personel sayısı 2 milyon kişiye çıktı. Bu konudaki cumhurbaşkanlığı kararnamesi 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girdi.

Bu konudaki kararname 25 Ağustos 2022’de Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandı. RF Silahlı Kuvvetlerinin yetkili gücü, 1.150.628 askeri personel olmak üzere 2.039.758 kişiye çıkmış oldu.

İstihbarat ve özel güvenlikçi personel artırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanlığı ve Federal Güvenlik Servisi’nin personel sayısını artırdı.

Putin, imzalayarak yayınladığı başka bir kararname ile Federal Güvenlik Servisi (FSO) çalışanlarının sayısını artırdı. Bu konuda sayı miktarı belirlenmedi. 

Özellikle Kremlin ve kritik öneme sahip devlet kurumlarını korumakla görevli Federal Güvenlik Servisi personel sayısı da artırıldı.

Putin’in imzaladığı yeni kararnamelere göre, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Acil Durumlar Bakanlığı çalışanlarının kadrosu 303 bin 107 kişiye çıkartıldı. Sergey Şoygu Savunma Bakanlığına Acil Durumlar Bakanlığından gelmişti. 

Aynı kararname ile 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Acil Durumlar Bakanlığına yeni kadroların eklenmesiyle 307 bin 101 kişiye çıkarılması planlanmaktadır.
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