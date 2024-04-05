Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’da bölge valisine saldırı gerçekleşti /05 Nisan 2024 11:17

Rusya’da bölge valisine saldırı gerçekleşti

Rusya Murmansk bölge valisi Andrei Chibis saldırıya uğradı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Yerel halk ile bir görüşme esnasında saldırıya uğrayan Rusya Murmansk bölge valisi Andrei Chibis  valisi hastaneye kaldırıldı. Vali Andrei Chibis’in ölüm tehlikesi bulunmuyor.

Aynı şehirde yaşayan saldırgan gözaltına alındı, sorgusu sürüyor, amacı halen netleşmedi.

Bölge basın servisine göre, silahlı saldırı 4 Nisan akşamı Stroitel Kültür Merkezi binasının çıkışında meydana geldi. Hangi silahın kullanıldığı bilinmiyor. Saldırının ardından Chibis'in arabaya tek başına yürüdüğü açıklandı.

Görgü tanıklarına göre, saldırgan Vali'ye arabasına binmeden önce koşarak saldırdı ve bıçakladı. Vali Chibis'in hayati tehlikesi olduğu bildirilirken, saldırganın tutuklama sırasında bacağından yaralandığı ifade edildi.

Vali'nin sözcüsü, "Vali şu anda ameliyattadır, doktorların açıklamasını bekliyoruz. Hastaneye kaldırıldığı sırada bilinci yerindeydi. Saldırgan gözaltına alındı ve sorgulanıyor" dedi. Saldırının nedeni henüz belirlenmedi.

Murmansk valisinin basın sözcüsü Liliya Sechkina'nın Kommersant'a aktardığına göre, Vali Andrei Chibis ameliyata alındı.
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