NATO’nun Ukrayna’da İki Senaryosu ve Ortak Misyonu





SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya yardım edilmezse, Ukrayna kuvvetleri daha fazla toprak kaybedebilir. Ancak, NATO'nun koordineli bir şekilde hareket etmesi durumunda Ukrayna'nın daha fazla bölgeyi geri alması mümkün olabilir" şeklinde konuştu.





Stoltenberg, ittifakın Ukrayna ihtilafında taraf olmadığını ve olmayı da düşünmediğini vurgulayarak, Kiev'in de bu konuda istekli olmadığını belirtti. Bu nedenle, NATO'nun Ukrayna topraklarına birlik gönderme olasılığını reddettiğini sözlerine ekledi.





Stoltenberg'in açıklamaları, Ukrayna'nın askeri yardım alması konusunda uluslararası toplumun dikkatini çekerken, Rusya'nın bu yardımı kınadığı biliniyor.





Öte yandan, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, NATO'nun Ukrayna'da koordineli bir yardım misyonu oluşturduğunu duyurdu.





Brüksel'deki konuşmasında Sikorski, NATO'nun artık Ukrayna'yı daha koordineli bir şekilde desteklemek için koordinasyon, eğitim ve planlama imkanlarını kullanacağını belirtti.





Bu kararın Ukrayna'ya doğrudan askeri müdahale anlamına gelmediğini vurgulayan Sikorski, özellikle Ukrayna birliklerinin Polonya'da daha etkin bir şekilde eğitileceğini ekledi.





NATO'nun Ukrayna'da askeri olmayan bir misyon kurma planlarının da Brüksel'deki toplantıda duyurulduğunu hatırlatan Sikorski, bu misyonun ittifak kaynaklarını Ukrayna'yı eğitmek ve lojistik destek sağlamak için kullanılmasını sağlayacağını belirtti.