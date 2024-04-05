Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Varlık Fonu şirketlerinden Eti Maden'in 23 Mart tarihinde İsrail'deki Fertilizers & Chemicals şirketine bor madeni gönderdiğini gösteren belgeyi paylaşarak, "Yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, bu vebalden bir an önce kurtulun" dedi.





Gazeteci Metin Cihan'ın yayınladığı belgeyi sosyal medya hesabından paylaşan Erbakan, "Doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı’na bağlı olan Türkiye Varlık Fonu’nun şirketlerinden ETİ Maden’in, seçimlerden bir hafta önce İsrail'e 21 ton borik asit formunda bor madeni ihracatı yaptığına dair bir belge ortaya çıktı. Yeniden Refah Partisi olarak yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; Bu vebalden bir an önce kurtulun" ifadelerini kullandı.