Rusya’da savaş karşıtı 6 bin protestocu tutuklandı

Putin’in Ukrayna’yı işgal kararının ardından Rusya’da birçok şehirde vatandaşlar polis şiddeti ve tutuklanma riskini göze alarak saldırıyı protesto etmek için sokaklara indi. Putin’in Ukrayna devleti ve halkına karşı başlatmış olduğu istila harekâtına karşı Rusya’nın dört bir yanında protestolar düzenlenmeye devam ederken şu ana kadar yaklaşık 6000 kişi tutuklandı. Ukrayna’ya saldırı kararının hemen ardından Rusya’da ayrıca 2 binden fazla akademisyen ve yüzlerce gazeteci Ukrayna’yla savaşa hayır diyerek askerî harekâtı kınayan açıklamalarda bulunmuşlardı.







Siyasi zulümle mücadele etmeyi amaçlayan bağımsız bir Rus insan hakları medya projesi olan OVD-Info, bugün sabah itibariyle Rusya’da savaş karşıtı protestolar sebebiyle tutuklananların sayısının 5941 olduğunu açıkladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise göstericilerin ve aktivistlerin keyfi ve toplu olarak gözaltına alındığını ve polis şiddetine maruz kaldığını duyurdu. İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson, Rus yetkililerin yıllardır eleştirel sesleri kısmak için ifade özgürlüğünü ve barışçıl protestoları bastırdığını belirterek şimdi de hükümetin Ukrayna ile savaşa karşı çıkan herkesi susturmaya çabaladığını söyledi.