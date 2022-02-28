Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski'den tartışılacak karar: Savaş tecrübesi olan mahkumlar serbest bırakılacak /28 Şubat 2022 18:28

Zelenski'den tartışılacak karar: Savaş tecrübesi olan mahkumlar serbest bırakılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ‘savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumların serbest bırakılacağını açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinde 5. güne girildi. Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’ya saldıran Rus askerlere seslenerek, “Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın.” ifadelerini kullandı.
 
“Avrupa Birliği’ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna’nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz.” diyen Zelenski, ayrıca, “Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler.” açıklamasında bulundu.
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