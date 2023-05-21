Rusya’dan ABD’ye yeni misilleme: Listede Obama da var

ABD’nin Rus yetkilileri ve vatandaşlarına yönelik sürekli yaptırım uyguladığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, misilleme olarak 500 ABD vatandaşına yönelik yaptırım kararı alındığı kaydetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu isimlerin Rusya’ya girişine yasak konulduğu aktarıldı.







Listede, eski ABD Başkanı Obama dahil siyasi yetkililer, senato ve kongre üyeleri, Rusya hakkında yalan bilgiler yaydığı gerekçesiyle uzman ve analistler, Ukrayna’ya silah sevkiyatı yaptığı gerekçesiyle savunma alanında faaliyet gösteren şirket yöneticileri yer aldı.





Rusya’ya karşı atılan herhangi bir “düşmanca” adımın yanıtsız kalmayacağı vurgulanan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un daha önce New York’ta katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısını takip etmeleri için Rus gazetecilerine Amerikan vizesinin verilmediği anımsatıldı.





Açıklamada, bu nedenle de ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinin Rusya’da casuslukla suçlanarak tutuklanan ABD’li gazeteciyi ziyaret etme talebinin reddedildiği ifade edildi.





NE OLMUŞTU?

Rusya-Ukrayna Savaşı bir yılı aşkın süredir devam ederken, savaşın başlangıcından bu yana Rusya’ya birçok alanda yaptırım uygulayan ABD, yeni yaptırımlar açıklamıştı. Özellikle enerji ve finans sektöründeki birçok kişiye yaptırım uygulanırken, 200’den fazla kişi, kuruluş, gemi ve uçak yaptırım kapsamına alınmıştı.

