Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Türkiye uçuşlarını sınırlandırdı /22 Mart 2020 16:08

Rusya Türkiye uçuşlarını sınırlandırdı

Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya, corona virüsü (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Türkiye’ye yapılan uçuşlarda sınırlandırma kararı aldı. İstanbul’a yapılan tarifeli seferler dışındaki uçuşlar yarından itibaren geçici olarak durdurulacak.

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Rosaviatsiya, “23 Mart 00.00 itibarıyla sadece tarifeli Moskova-İstanbul seferleri yapılacak. Rusya vatandaşlarının (Türkiye'den) tahliyesinin tamamlanmasına dek, sadece Rusya vatandaşlarının taşınması koşuluyla charter uçuşlara da izin verilecek” açıklaması yaptı.

Sputnik’te yer alan habere göre Rosaviatsiya'nun bu açıklaması, Moskova-İstanbul arasında yapılan düzenli seferler dışındaki tüm uçuşların durdurulacağı anlamına geliyor.

Öte yandan açıklamada söz konusu sınırlandırmanın ne zamana dek süreceğine ilişkin bir ifade yer almış değil.

Rusya, Kovid-19 pandemisinden korunmak için alınan tedbirler kapsamında bugüne dek Yunanistan, İspanya, İsveç ve Almanya'nın birçok kentine uçuşları geçici olarak durdurma kararı almıştı.
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