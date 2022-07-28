Rusya: 'Donetsk ve Luhansk' kendi kaderini belirleyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







Peskov, Ukrayna'da Rus askerleri ve ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Donetsk ve Luhansk'ın, Rusya'ya katılma olasılığına değindi.





Peskov ayrıca, söz konusu bölgelerin Rusya'ya katılabilmesine yönelik kararın, bölgede yaşayan insanların kendileri tarafından verilebileceğini söyledi.





'KENDİ KADERLERİNİ KENDİLERİ BELİRLEYECEK'

Dmitri Peskov, Donetsk ve Luhansk'ın Rusya'ya katılıp katılamayacağına ilişkin bir soruya, "Bu konuda hiçbir şey bilinmiyor, dolayısıyla bir şey söyleyemem" diye konuştu.





Peskov, "(Donetsk ve Luhansk) Bu toprakların sakinleri, kendi kaderlerini kendileri belirler ve kendi gelecekleri hakkında konuşurlar ve bu geleceği onlar belirler. Bu onların kararıdır" dedi.





Geçtiğimiz günlerde Federasyon Konseyi Anayasa Mevzuatı Komitesi başkanı Andrey Klishas, parlamentonun, Donetsk ve Luhansk bölgelerini Sonbahar'a kadar Rusya'ya entegre etmeyi düşünebileceğini ifade etmişti.