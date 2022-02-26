Rusya, Dünya ile bağını koparmaya hazır

2020’de Putin tarafından başbakanlık görevinden alınan ve bugünlerde Moskova’nın güvenlik konseyinin başkan vekili olarak görev yapan Medvedev, sosyal medya sitesi VK’deki hesabından yaptığı açıklamada, büyükelçiliklere kilit vurabileceklerini söyledi.



Medvedev Ukrayna’nın işgalinin, Vladimir Putin tarafından belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar süreceğini söyledi.



Putin’in hedeflerinin ne olduğu ise bilinmiyor.



Medvedev bir yandan Rusya’nın Avrupa Konseyi üyeliğinin dondurulmasını kınarken diğer yandan da bunun Rusya’da idam cezasını geri getirmeye olanak sağladığını belirtti.



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