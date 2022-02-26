Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Dünya ile bağını koparmaya hazır /26 Şubat 2022 15:16

Rusya, Dünya ile bağını koparmaya hazır

Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Moskova’nın Batı ile diplomatik ilişkilere ihtiyaç duymadığını söyledi.

SHABER3.COM

2020’de Putin tarafından başbakanlık görevinden alınan ve bugünlerde Moskova’nın güvenlik konseyinin başkan vekili olarak görev yapan Medvedev, sosyal medya sitesi VK’deki hesabından yaptığı açıklamada, büyükelçiliklere kilit vurabileceklerini söyledi.

Medvedev Ukrayna’nın işgalinin, Vladimir Putin tarafından belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar süreceğini söyledi.

Putin’in hedeflerinin ne olduğu ise bilinmiyor.

Medvedev bir yandan Rusya’nın Avrupa Konseyi üyeliğinin dondurulmasını kınarken diğer yandan da bunun Rusya’da idam cezasını geri getirmeye olanak sağladığını belirtti.

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