Samanyolu Haber /Spor / Polonya Futbol Federasyonu'ndan Rusya kararı! /26 Şubat 2022 17:46

Polonya Futbol Federasyonu'ndan Rusya kararı!

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaş başlatmasının ardından Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Rusya ile 2022 Dünya Kupası play-off maçı oynamayacağını açıkladı. Polonya'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski de karara destek verdi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 3. gününde Spor dünyasından Rusya'ya karşı bir hamle daha geldi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'larında Rusya ile karşılaşacak olan Polonya, bu maçlara çıkmama kararı aldı.


Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza konuyla ilgili yaptığı açıklamada alacakları tek doğru kararın maça çıkmamak olduğunu belirterek, "Sözler bitti, artık harekete geçme zamanı geldi! Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının artmasıyla bağlantılı olarak; Polonya Milli Takımı, Rusya ile maça çıkmayacak. Tek doğru karar bu. FIFA'ya ortak bir karar bildirmek için İsveç ve Çekya ile de görüşüyoruz." dedi.

"MAÇ YAPMAYI HAYAL BİLE EDEMİYORUM"

Polonya Milli Takımı'nın golcü ismi Robert Lewandowski de alınan karara destek verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Lewandowski, "Bu çok doğru bir karar! Ukrayna'ya karşı silahlı saldırılar devam ettiği müddetçe Rusya ile maç yapmayı hayal bile edemiyorum. Rus futbolcular ve taraftarlar bundan sorumlu değil ama hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız!" ifadelerini kullandı.

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