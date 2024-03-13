Rusya, dünyanın en çok silah satan ikinci ülke unvanını kaptırdı

ABD liderliğini korudu





Fransa'nın silah ihracatındaki yükselişi

Rusya, 2019 yılında 31 ülkeye önemli silahlar ihraç ederken, geçen yıl (2023) bu rakam 12 ülkeye geriledi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) küresel silah transferlerine ilişkin raporuna göre, Avrupa'da silah ithalatı son beş yılda (2019-2023), bir önceki beş yıllık döneme (2014-2018) kıyasla yaklaşık iki katına çıktı.Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan jeopolitik risklerin ardından Avrupa'da birçok ülke savunma yatırımlarını artırma kararı alırken, kıtanın silah ithalatı beş yılda neredeyse iki katına çıktı. Bu dönemde silah alımı yüzde 94 oranında arttı.Bu artışın büyük kısmı, Rus işgaline karşı savaşan ve 2022-2023 yılları arasında Avrupa'nın 2019-2023 silah ithalatının yüzde 23'ünü alan Ukrayna'ya yönelik yapılan silah transferleri oluşturdu.Bir diğer deyişle, Avrupa'daki en büyük ithalatçı, kıtanın toplam silah ithalatının yüzde 23'ünü gerçekleştiren Ukrayna oldu.Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra Batılı ülkelerin Kiev’e askeri yardımlarının artmasıyla Ukrayna'nın, 2019-2023 yıllarında dünyanın dördüncü en büyük ithalatçısı olması dikkati çekti.Rusya-Ukrayna savaşı küresel silah pazarını önemli ölçüde değiştirirken, Ukrayna için en önemli iki ihracat ülkesi, ithal edilen malların yüzde 69'unu sağlayan ABD ve yüzde 30'unu tedarik eden Almanya oldu.ABD, 2019-2023 döneminde silah ihracatını 2014-2018 dönemine göre yüzde 17 artırarak, bu alandaki liderliğini korudu.Aynı dönemde Rusya'dan yapılan silah teslimatları ise yüzde 53 düştü.2019-2023 döneminde 107 ülkeye silah satan ABD, bu alandaki "küresel silah tedarikçisi" rolünü artırarak son 5 yılda daha fazla ülkeye silah ihracatı yaptı.Tek başına toplam küresel silah ihracatının yüzde 42'sini gerçekleştiren ABD, 2019-2023 yılları arasında 107 ülkeye, diğer tüm büyük ihracatçılardan daha fazla silah teslim etti.Rusya, böylece dünyanın ikinci en büyük silah tedarikçisi unvanını Fransa'ya kaptırdı.Halihazırda ABD ve Fransa, küresel silah ihracatında başı çekiyor.Fransa'nın silah ihracatı, son dönemde yüzde 47 artarken, bu ülke, kayıtların tutulduğu 1950’den beri ilk kez Rusya'nın hemen önünde ikinci en büyük silah ihracatçısı konumuna yükseldi.