Rusya erteledi ABD ısrarcı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rusya’nın Kahire’de bu hafta ABD ile yapılması beklenen nükleer silahsızlanma görüşmelerini tek taraflı olarak ertelediğini duyurdu.





Fakat bunun üzerine ABD’den en kısa zamanda yapalım açıklaması geldi.





ABD, mümkün olan en kısa sürede Rusya ile START ikili danışma komisyonu toplantısı yapmaya hazır olduğunu duyurdu.





START anlaşması ABD ile Rusya'nın konumlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlığı, füze ve bombardıman uçağını sınırlandırıyor.

ABD ve Rusya’dan yetkililerin bu hafta Mısır’ın başkenti Kahire’de 29 Kasım-6 Aralık arasında nükleer silahsızlanma anlaşmasının yenilenmesi üzerine görüşmesi bekleniyordu.

Rus tarafı, 29 Kasım - 6 Aralık tarihlerinde Kahire'de yapılması planlanan toplantının tek taraflı olarak ertelenmesi kararını gerekçe belirtmeden Amerikalılara bildirdi.