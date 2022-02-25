Rusya: Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması halinde misilleme yaparız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın her zaman diyaloğu tercih ettiğini, lakin Ukrayna'nın dün yaptığı açıklamayla Rusya ile diplomatik ilişkileri kestiğini söyledi.







Mariya Zaharova, "Dün Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomatik ilişkilerin kesildiğine dair bildirimin yer aldığı bir duyuru aldık. Anladığınız üzere, bu bizim seçimimiz değil. Diplomatik ilişkilerin kesilmesi, Kiev hükümetinin belirli bir amaca yönelik Rusyafobik politikasının mantıklı bir sonucu" dedi.





'Operasyonun amacı Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmak'

Zaharova operasyonun amacının "devlet darbesiyle gelen Kiev rejiminden Ukrayna halkını korumak" olduğunu belirterek, "Operasyonun amacı, 2014 yılında anayasaya aykırı şekilde devlet darbesiyle iktidara gelen Kiev rejimince 8 yıl boyunca hakaretlere ve soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Diğer amacı da, Kiev'deki kukla rejime Rusya vatandaşları da dahil barışçıl halka karşı işlediği suçların sorumluluğunu yüklemek ve ayrıca Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmaktır." dedi.





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Kökenlerimizi ve manevi bağlarımızın Kiev'deki kukla hükümetin saldırgan ve nefret dolu politakasından güçlü olduğundan eminiz" dedi.





'İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılırsa misilleme yaparız'

Zaharova, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yaptığı açıklamalarda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı için görüş bildiğini hatırlattı. Zaharova, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı halinde Rusya'dan sorumlu adımlar gelecektir. Rusya bu karara misillemede bulunacaktır." dedi.





Rusya'nın diplomatik personelinin güvenliği

Zaharova, Rusya'nın yurtdışındaki diplomatik personelinin korunması hakkında, "Yeni gerçeklerin aynasında, yeterli olacak önlemlerin alınmasının gerçeğinden hareket ediyoruz. Mevcut durum dikkate alınarak, Rus diplomatik misyonlarının ve konsolosluklarının fiziki mühendislik korumasını güçlendirmek için bir dizi ek önlem geliştiriliyoruz." dedi.





'Kiev ile müzakerelere hazırız'

Zaharova, Ukrayna ile müzakerelere hazır olduklarını, asıl meselenin Batı etkisindeki Kiev'in yalan söylememesi olduğunu belirterek, "Buna hazırız, Rusya Devlet Başkanlığı Basın Sekreteri Peskov da bunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı tarafınca, kendi adıma böyle bir çalışmanın gerçekten her an başlayabileceğini söyleyebilirim" dedi.