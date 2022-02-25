Samanyolu Haber /Dünya / Rusya üyelikten çıkartıldı /25 Şubat 2022 19:33

Rusya üyelikten çıkartıldı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı askeri saldırı başlatmasının ardından, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alındığı açıklandı. Açıklama İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'dan geldi.

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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio yaptığı açıklamada, “İtalya’nın başkanlığını yürüttüğü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Rusya Federasyonu’nu üyelikten çıkarma kararı aldı” dedi.

Maio “İtalya, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini oluşturan kabul edilemez askeri saldırganlığı ışığında bunu gerekli bir önlem olarak görüyor” dedi.

KİEV'DE SON DURUM

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. gününde Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerliyor. Gece saatlerinde Kiev'e roketli saldırı gerçekleştirildi. Ardından peş peşe sirenler çalmaya başladı.

Kiev merkezinin hemen kuzeyindeki en yakın bölgelerden Obolon'da çok sayıda Rus tankı görüntüleniyor. Rus tanklarından biri sivil aracı da ezdi.

ZELENSKİ'DEN MÜZAKERE ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek, “Ukrayna'nın her yerinde çatışmalar sürüyor. Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım” mesajı vermişti.

Zelenskiy, ülkesindeki durumun 2. Dünya Savaşı'nı hatırlattığına işaret ederek, "Eminim ki hepiniz görüyorsunuz, tüm Avrupa görüyor. Ama biz tam anlamıyla bir şey yapacağınızı görmüyoruz. Ukrayna'ya bu kadar yavaş yardım ederken nasıl kendinizi koruyacaksınız?" değerlendirmesinde bulundu.
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