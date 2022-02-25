Ukrayna yönetiminden 'silin' talimatı

Ukrayna'nın karayollarının yetkilileri yurttaşlarına kritik bir uyarıda bulunarak bu işaretlerin silinmesini istedi.





Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri kuşatmada ikinci gün yaşanırken saldırılar ve art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.İki ülkenin askeri güçleri bir yandan da birbirlerine karşı taktik üstünlük sağlamak ve bu sayede birbirlerinin ilerleyişini durdurmak istiyor.Ukrayna yollarında bir anda ortaya çıkan ve fosforlu boyalarla çizilmiş, hedef tahtalarında yer alan çarpılara benzeyen işaretler dikkat çekti"Sevgili vatandaşlar! Siber polis, işgalcilerin yollarda bıraktığı tespit edilen işaretleri bildirmek için özel bir bot oluşturdu. Noktaların fotoğrafını çekebilirsiniz ve bunlar 'Google Haritalar'daki tek veri tabanına düşeceklerdir. Yolda bir işaret veya başka bir altyapı nesnesi görünce yok edin! İşaretlerin yeri hakkında SBU ve polisi bilgilendirin. Zafer ortak davamızdır!"