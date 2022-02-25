Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna yönetiminden 'silin' talimatı /25 Şubat 2022 19:43

Ukrayna yönetiminden 'silin' talimatı

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken, Rus askerleri tarafıdan bazı bölgelerde yapıldığı belirtilen işaretlemelerin Ukrayna vatandaşlarınca görüldüğünde silinmesi istendi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri kuşatmada ikinci gün yaşanırken saldırılar ve art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İki ülkenin askeri güçleri bir yandan da birbirlerine karşı taktik üstünlük sağlamak ve bu sayede birbirlerinin ilerleyişini durdurmak istiyor.

Ukrayna yollarında bir anda ortaya çıkan ve fosforlu boyalarla çizilmiş, hedef tahtalarında yer alan çarpılara benzeyen işaretler dikkat çekti

Ukrayna'nın karayollarının yetkilileri yurttaşlarına kritik bir uyarıda bulunarak bu işaretlerin silinmesini istedi.

Ukrayna'dan yurttaşlara talimat: Silin!

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Sevgili vatandaşlar! Siber polis, işgalcilerin yollarda bıraktığı tespit edilen işaretleri bildirmek için özel bir bot oluşturdu. Noktaların fotoğrafını çekebilirsiniz ve bunlar 'Google Haritalar'daki tek veri tabanına düşeceklerdir. Yolda bir işaret veya başka bir altyapı nesnesi görünce yok edin! İşaretlerin yeri hakkında SBU ve polisi bilgilendirin. Zafer ortak davamızdır!"
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