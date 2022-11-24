Rusya: Gaz hattına yönelik Ukrayna sabotajı önlendi

FSB, "Araştırmalar sonucunda Ukrayna özel servisinin Türkiye ve Avrupa'ya enerji kaynakları taşıyan Güney Akım doğal gaz boru hattına yönelik sabotaj ve terör eylemi düzenleme girişimin engellediklerini" duyurdu.



Reuters haber ajansı, FSB'nin hangi boru hattını kastettiğinin ilk etapta anlaşılmadığını belirtti. Bazı Rus kaynaklar ise saldırının Volgograd bölgesinde yaşandığını aktardı. Rus Russia Today'e dayandırılan haberlerde dört manyetik mayın, dört kilogram plastik, gecikmeli kapsül, 593 bin ruble ve çeşitli iletişim araçlarının yanı sıra Ukrayna özel servisinden bir sorumlunun ele geçirildiği aktarıldı.



NABUCCO projesine rakip olmak amacıyla ilk etapta Rusya'dan Bulgaristan kıyılarına Karadeniz'in altından doğal gaz taşımak amacıyla inşa edilen Güney Akım boru hattı, çeşitli engeller sonucu 2014 yılında iptal edilmiş, yerine TürkAkım projesi geliştirilmişti.



Eylül ayında Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattının Baltık Denizi'nden geçen bölümünde dört ayrı sızıntı meydana gelmiş, İsveç olay yerinde patlayıcı izi tespit edildiğini belirterek “ağır sabotaj” değerlendirmesinde bulunmuştu.