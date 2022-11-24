Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk'ın belalısı olan hacker, Twitter'da işe başladı /24 Kasım 2022 14:43

Elon Musk'ın belalısı olan hacker, Twitter'da işe başladı

Elon Musk'ın Tesla'daki bir proje sebebi ile arası açılan George Hotz, Twitter'in mühendis saflarında stajyer olarak işe başladı.

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SID BALD - SAMANYOLUHABER.COM

Tesla'nın otomobillerinin sahip olduğu yarı-otopilot fonksiyonunu diğer araçlar içinde kullanılabilir hale getirmek için yapılmış bir girişim olan Comma.ai'in kurucusu George Hotz, aynı zamanda iOS Jailbreak'leri ve PlayStation 3'u tersine mühendislik ile kıran ilk kişilerden birisi.


TESLA'DA İKLİ NELER YAŞADI?

Musk ile yolları daha önce Tesla'da bir çalışan olma fırsatında kesişen Hotz, 2015'deki sancılı ise alınma sürecinde sürekli anlaşması geçiştirilen, ve sürekli kontratının koşulları değiştirilmesi sebebiyle fikir ayrılığına düştü.

Zaten pamuk ipliğinebağlı olan Musk ve Hotz ilişkisi, zaman içinde Hotz'un Tesla'nın otomobillerinde bulunan otomatik pilot özelliğinin başka şirketler tarafından da alınıp geliştirilebileceğini düşünmesiyle iyice gerildi. Musk'ın buna asla izin vermeyeceğini aöıklamasının ardından kopma noktasına geldi.

TWİTTER'DAKİ KARGAŞA

Geçtiğimiz günlerde Twitter'daki büyük işten çıkartma haberlerinden sonra, Musk'ın "uzun saatler ve yüksek yoğunluk ile çalışma" tweetine destek olduğunu belirttikten sonra, "San Francisco'da yaşama ücretine karşılık 12 haftalık bir staj" teklifini sunan Hotz, Musk'tan "Tabii ki, konuşalım" cevabını aldı.

Diyaloğun sonunda, George Hotz Twitter'da 12 hafta sürecek olan stajyerliğine başladı.

Twitter, an itibariyle data mühendisleri ve çoklu yeteneğe sahip olan insanları işe almayı hedefliyor. Buna dahil olarak Hotz, geçmişte kavg ettiği bir rakibine el uzatarak olayları daha yakından anlamaya çalışıyor olabilir.

Hotz, bir taraftan, bir kullanıcı olarak Twitter'da kendi gözüne takılan sorunları hallederken, bir anlamda Twitter'ın kalbine neler olup bittiğini mi keşfetmeye çalışacak? Bunu bekleyip göreceğiz.
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