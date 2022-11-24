Ağır hastalığına rağmen tahliye edilmeyen Tuğgeneral Kemal Mutlum cezaevinde vefat etti

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma ve Komuta Kontrol Daire Başkanı Tuğgeneral Kemal Mutlum, 15 Temmuz’da Akıncı Üssü’ndeki yaşanan olaylara ilgili yargılandığı davadan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.







TR724'te yer alan habere göre 15 Temmuz’da Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’ni (HKHM) ele geçirmekle suçlanan Kemal Mutlum, mahkemede yaptığı savunmada “Genelkurmay’daki silah sesleri ve HKHM ana giriş kapısına ateş edilmesi üzerine giriş çıkışları daha sıkı kontrol altına almak için bazı emirler verdim.” demişti.





Suçlandığı faaliyetlerin hiçbirinin HKHM’den yönetilmediğini söyleyen Mutlum, Harekat Merkezinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın faaliyetlerinin yönetildiği bir yer olmadığını, burada sadece harekatların izlendiğini söylemesine rağmen Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunmuştu.





2016’da tutuklandıktan sonra cezaevinde beyin kanserine yakalanan Tuğgeneral Kemal Mutlum, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ağır hastalığına rağmen tahliye edilmeyen Mutlum cezaevinde vefat etti.