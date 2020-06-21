Rusya ile Mısır arasında Libya görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü ile Libya’yı görüştü.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü Libya’daki durumu görüştü.





Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un Şükrü ile yaptığı telefon görüşmesinde Libya’daki durumun ele alındığı, tarafların askeri çözümün olmadığı ve çatışmaların durdurulması dışında bir alternatif olmadığını vurguladığı belirtildi.





Sputnik’in aktardığına göre açıklamada, “Bakanlar, askeri çözümün olmayışına, taraflarca çatışmaların derhal ve kalıcı olarak durdurulmamasının ve Berlin Konferansı'nın sonuçlarına uygun olarak çözümün tüm yönleri ile ilgili herkesçe kabul edilebilir anlaşmalar konusunda mutabık kalınması için tüm Libya taraflarının katılımıyla diyalog başlatılmasının alternatifsizliğine vurgu yaptı” denildi.





Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Libya sınırındaki Sidi Barrani Askeri Üssü'nde dün yaptığı konuşmada ülkesinin “istikrarı sağlamak ve batı sınırlarını korumak için” Libya'ya askeri müdahalede bulunabileceğini ve “ülkelerini savunmaları” için Libyalı kabilelere silah ve eğitim desteği vermeye hazır olduğunu belirtmişti. Sisi ayrıca eski Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte ve Cufra kentlerini "kırmızı çizgimizdir" diye nitelemişti.





Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Sisi'nin açıklamalarına "savaş ilanı olarak görüyoruz" değerlendirmesi gelmişti.





Geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye ziyaretini erteleme nedeninin AKP destekli Libya UMH güçlerinin Sirte'ye operasyon planı olduğu iddia edilmişti.