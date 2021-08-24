Rusya ile S-400 müzakerelerinde son durum

Türkiye'nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri konusu yeniden gündemdeki sıcak başlıklardan biri oldu. Sebebi ise Rusya’dan “ikinci parti S-400’ler anlaşmasında son aşamada” olunduğu açıklamasının gelmesi.







Rusya'da devlete bağlı silah ihracatı şirketi Rosoboronexport'un Genel Müdürü Aleksander Mikheyev, Türkiye’ye yapılması planlanan ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin açıklamasında “Görüşmelerin son aşamasında olduklarını” söyledi. Rus haber ajansı Interfax'a konuşan Mikheyev, “Yakında resmileştirip anlaşmayı imzalayacağız” dedi.





Ancak DW Türkçe'nin Ankara kaynaklarından edindiği bilgiye göre, imzalanacak olan ikinci parti S-400 sistemi anlaşmasının detaylarıyla ilgili henüz bir gelişme yok.





Türkiye'nin Rusya ile yeni bir anlaşma yapabileceği yönünde haberler geçen Temmuz ayında basına yansıdığında ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan yeni silah sistemlerinin satın alınması durumunda Türkiye'ye yeni yaptırımların devreye gireceği uyarısında bulunmuştu.





Peki Rusya, S-400'ler konusunu bilinçli olarak mı gündemde tutmaya çalışıyor? İkinci parti S-400 sistemleriyle ilgili yürütülen görüşmeler hangi aşamada?





DW Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Rusya’nın S-400 konusunu Türkiye üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanmak istediğini belirtiyor.