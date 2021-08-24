Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ile S-400 müzakerelerinde son durum /24 Ağustos 2021 20:23

Rusya ile S-400 müzakerelerinde son durum

Rusya, Türkiye’ye yeni parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakın bir zamanda imzalanacağını açıkladı. Ancak Ankara kaynakları “yeni bir gelişme yok” diyor. Peki Rusya’dan S-400 açıklamaları ne ifade ediyor?

SHABER3.COM

Türkiye'nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri konusu yeniden gündemdeki sıcak başlıklardan biri oldu. Sebebi ise Rusya’dan “ikinci parti S-400’ler anlaşmasında son aşamada” olunduğu açıklamasının gelmesi.

Rusya'da devlete bağlı silah ihracatı şirketi Rosoboronexport'un Genel Müdürü Aleksander Mikheyev, Türkiye’ye yapılması planlanan ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin açıklamasında “Görüşmelerin son aşamasında olduklarını” söyledi. Rus haber ajansı Interfax'a konuşan Mikheyev, “Yakında resmileştirip anlaşmayı imzalayacağız” dedi.

Ancak DW Türkçe'nin Ankara kaynaklarından edindiği bilgiye göre, imzalanacak olan ikinci parti S-400 sistemi anlaşmasının detaylarıyla ilgili henüz bir gelişme yok.

Türkiye'nin Rusya ile yeni bir anlaşma yapabileceği yönünde haberler geçen Temmuz ayında basına yansıdığında ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan yeni silah sistemlerinin satın alınması durumunda Türkiye'ye yeni yaptırımların devreye gireceği uyarısında bulunmuştu.

Peki Rusya, S-400'ler konusunu bilinçli olarak mı gündemde tutmaya çalışıyor? İkinci parti S-400 sistemleriyle ilgili yürütülen görüşmeler hangi aşamada?

DW Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Rusya’nın S-400 konusunu Türkiye üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanmak istediğini belirtiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya ile S-400 müzakerelerinde son durum Sonraki Haber >>

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Tik-Tok videosu çekerken öldü

Tik-Tok videosu çekerken öldü

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:30:15