Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, İngiltere yasağını uzattı /16 Şubat 2021 19:22

Rusya, İngiltere yasağını uzattı

Rusya, corona virüsünün yeni mutasyonunun ortaya çıktığı İngiltere ile uçuşların askıya alınması kararını 16 Mart’a kadar uzatıldı.

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Dünya genelinde birçok ülke, corona virüsünün yeni mutasyonunun ortaya çıktığı İngiltere ile uçuşları askıya alırken, bu ülkelerden biri de Rusya olmuştu.

Geçtiğimiz ay İngiltere'ye tüm uçuşların durdurulduğunu açıklayan Rusya, kararın uzatıldığını duyurdu.Rusya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Halk sağlığının korunması için kısıtlamalar 16 Mart 2021 23:59’a kadar uzatıldı” ifadeleri kullanıldı.

Rusya, İngiltere ile uçuşları ilk olarak 22 Aralık'ta askıya almış, daha sonra karar 1 Şubat'a kadar uzatılmıştı.
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