Samanyolu Haber /Dünya / Jordan’dan iki sağlık merkezi için 10 milyon dolar bağış /16 Şubat 2021 19:36

Jordan’dan iki sağlık merkezi için 10 milyon dolar bağış

NBA'in efsanevi oyuncusu Michael Jordan, büyüdüğü Kuzey Karolina'da iki tıbbi klinik daha açmak için 10 milyon dolar bağış yaptı. Jordan, “Nerede yaşarsa yaşasın veya sigortası olsun ya da olmasın herkesin kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi olmalıdır" dedi.

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Basketbolun efsane isimlerinden Michael Jordan, doğduğu Kuzey Carolina eyaletine bağlı Wilmigton'da iki sağlık merkezi inşası için 10 milyon dolarlık bağış yaptı. 1

0 milyon dolarlık bağışı alan Novant Health kurumu, Michael Jordan tarafından yapılan bağışın ikinci olduğunu ve bu yeni bağışın "daha çok kırsal kesimdeki topluluklara, sağlık sigortası olmayan kişilere ihtiyaç duyulan hizmetleri sunması” amacıyla iki sağlık merkezi açılması için yapıldığını belirtti.

Jordan ise yaptığı açıklamada, "Memleketimdeki kritik tıbbi hizmetlere daha iyi erişim sağlamak ve Aile Kliniği modelini genişletmek için Novant Health ile bir kez daha ortak olmaktan gurur duyuyorum" dedi. Jordan, “Nerede yaşarsa yaşasın veya sigortası olsun ya da olmasın herkesin kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi olmalıdır. Wilmington kalbimde özel bir yere sahip ve hayatım boyunca beni destekleyen topluma yardımcı olmak gerçekten sevindirici” ifadelerini kullandı.

Jordan’ın bağış yaptığı iki yeni kliniğin 2022’de hizmete girmesi bekleniyor.
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