Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, İran ve Çin körfezde ortak tatbikata başlıyor /12 Mart 2024 08:49

Rusya, İran ve Çin körfezde ortak tatbikata başlıyor

Tatbikatta Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Oman, Hindistan ve Güney Afrika donanmalarından temsilcilerin gözlemci olarak görev alacağı bildirildi

SHABER3.COM

Rusya, bir grup savaş gemisinin Umman Körfezi ve Umman Denizi'nde İran ve Çin ile birlikte tatbikatlara katılmak üzere İran'a ulaştığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından devlet medyasına yapılan açıklamada, "Deniz Güvenlik Kuşağı - 2024" adı verilen ortak tatbikatta savaş gemileri ve hava araçlarının yer alacağı belirtildi.

Rusya'nın grubuna Pasifik Filosundan bir füze kruvazörü olan Varyag'ın liderlik ettiğini bildiren bakanlık, "Tatbikatın uygulamalı kısmı Umman Denizi'nin Umman Körfezi sularında gerçekleşecek. Tatbikatın temel amacı deniz ekonomisi faaliyetlerinin güvenliğini sağlamaktır." açıklamasında bulundu.
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