Samanyolu Haber /Gündem / AKP liseleri depo öğrencileri hamal olarak kullanıyor /12 Mart 2024 01:50

AKP liseleri depo öğrencileri hamal olarak kullanıyor

Hatay’ın Antakya İlçesi’ndeki Piri Reis Çok Programlı Anadolu Lisesini depoya çeviren AKP, seçim materyallerini de öğrencilere taşıttırıyor. Seçim aracına yük taşıyan öğrencileri gören veliler ve öğretmenler duruma tepkili.

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AKP’li adaylar bir seçim yasağını daha ihlal ediyor. Kamu binalarını seçim için kullanan iktidar partisi adayları, öğrencileri de bu işçi gibi çalıştırıyor.

Hatay’ın Antakya İlçesi’ndeki AKP’nin seçim deposuna dönüştürülen bir lisede öğrencilere de hamal muamelesi yapıldı.

Piri Reis Çok Programlı Anadolu Lisesi AKP’nin seçim deposuna dönüştürüldü.

soL’dan Özkan Öztaş’ın haberine göre, AKP’nin seçim aracı okulda görüntülenirken okuldaki öğrencilere de seçimde dağılması planlanan kolilerin taşıtıldığı fark ediliyor.

Cumhur İttifak’ının Hatay Payas Belediye Başkan Adayı Bekir Altan’a ait propaganda afişlerinin ve AKP ile MHP logolarının olduğu bir araca, Antakya Piri Reis Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden yardım kolileri yüklendi. Yüklemenin lise öğrencilerine yaptırılması tepki çekti.

Okulun bir seçim deposuna dönüştürüldüğü görülürken aynı zamanda seçim materyali olarak dağıtılan kolilerin erzak kolisi olduğu dikkat çekiyor.

Okula seçim araçlarıyla girildiği fark edilen görüntülerde öğrencilere de seçim materyali olarak dağıtılması planlanan erzak kolilerinin taşıma görevi verildiği görülüyor.

Öğrencilerin seçim materyallerini AKP seçim aracına yükledikleri görüntülere yansırken yaşanan duruma veliler ve öğretmenler tepki gösterdi.

Konuya dair Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü henüz bir açıklama yapmazken veliler bu tür örneklere göz yumulduğunu ifade ediyor.
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