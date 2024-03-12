Samanyolu Haber /Spor / Kartal deplasmanda ağır yaralı /12 Mart 2024 01:28

Kartal deplasmanda ağır yaralı

Süper Lig'de 29. haftanın kapanışında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu. Sumudica'nın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Selçuk İnan Gaziantep ile çıktığı ilk maçta 3 puanla tanıştı.

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Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Beşiktaş sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde son maçında derbide Galatasaray'a sahasında 1-0 kaybeden Beşiktaş üst üste ikinci maçından da puan alamadı. Ligde zirvenin uzağında kalan ve 3.'lük mücadelesi veren Kartal, Gaziantep'de ilk yarıda ve ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlup oldu.

GOL PERDESİ 9'DA AÇILDI

Gaziantep FK, 9. dakikada Deian Sorescu'nun golü ile maçta öne geçti. Hızlı gelişen atakta Alexandru Maxim, Jamiro Monteiro, Deian Sorescu arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Deian Sorescu, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un yanından ağlara yolladı.

İlk yarı bu tek golle 1-0'lık skorla sona erdi.

DRAGUS FARKI 2'YE ÇIKARDI

85'de ceza sahası içinde topla buluşan Denis Dragus'un golü ile Gaziantep maçta farkı ikiye çıkardı.

CENK TOSUN PENALTIYI KAÇIRDI

3 dakika sonra Deian Sorescu'nun, Semih Kılıçsoy'a ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cenk Tosun topu kaleci Florin Nita'nın üzerine nişanladı ve penaltıdan yararlanamadı.

SELÇUK İNAN 3 PUANLA BAŞLADI

Maçın son bölümünde başka gol olmayınca Gaziantep FK yeni teknik direktörü Selçuk İnan ile ilk maçında 3 puanla tanıştı.
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