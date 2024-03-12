Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkartan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.



Emekli bayram ikramiyeleri, artık Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yılda iki kez, toplamda 6 bin lira olarak ödenecek.



EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?



Geçim sıkıntısı yaşayan emeklileri bir nebze de olsa rahatlatan emekli bayram ikramiyesi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulunmuştu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin 3 bin lira bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.



Üç bin lira olarak hesaplara yatacak olan ilk emekli bayram ikramiyesinin Ramazan bayramından önceki hafta olan 1 Nisan - 5 Nisan arasında yatırılması bekleniyor.



AKP, EMEKLİ MAAŞINDA DÜZENLEME İÇİN TEMMUZU İŞARET ETMİŞTİ



AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, geçen günlerde "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusunu yanıtlamıştı.



Akbaşoğlu, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söylemişti.



Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz" demişti.

