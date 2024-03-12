Samanyolu Haber /Dünya / Tahttan çekilen kraliçe, yeni mesleğine başladı /12 Mart 2024 00:30

Tahttan çekilen kraliçe, yeni mesleğine başladı

Danimarka'da 52 yılın ardından tahttan çekilen Kraliçe 2. Margrethe, bale kostümleri tasarlamaya başladı.

SHABER3.COM

Yarım asırdan fazladır saltanat sürdükten sonra tahtından feragat eden Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, Kopenhag'daki Tivoli Bahçeleri'ndeki bale gösterimi için kostüm tasarladığını açıkladı.

2. Margrethe, başkent Kopenhag'daki ünlü Tivoli Bahçeleri'nde bulunan Pandomim Tiyatrosu'nda sahnelenecek ve Danimarkalı yazar Hans Christian Andersen'in "Sakar Hans" adlı masalından uyarlanan balenin kostüm ve dekor tasarımı için kolları sıvadı.

Tasarımlarıyla daha önce de temsillere destek veren 83 yaşındaki Kraliçe, bu yıl kuruluşunun 150. yılını kutlayan Tivoli Bahçeleri'nin yayımladığı bildirisinde, "Eğlenceli bir gösteri olacak ve macerayı sahnede görmek için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.

Andersen'in 1855'te yayımlanan "Sakar Hans" adlı masalı, kralın kızıyla evlenmek isteyen 2 kibirli ve zeki kardeşin başarısız olmasına karşın 3'üncü kardeşin samimi ve fevri hareketleriyle prensesin gönlünü kazanarak kral olmasını konu alıyor.

2. Margrethe, 14 Ocak'ta tahta çıkışının 52. yılında görevinden feragat etmiş ve yerini 55 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Frederik ile gelini Kraliçe Mary'e bırakacağını açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tahttan çekilen kraliçe, yeni mesleğine başladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:58:29